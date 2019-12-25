В Парголово школьница скончалась после алкогольного опьянения

У нее произошел приступ эпилепсии.

В Выборгском районе Петербурга выясняют причину смерти 13-летней школьницы. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В воскресенье, 22 ноября, в 22:00 в полицию позвонил прохожий, который сообщил, что в Парголово у дома №1 по Тихоокенской улице лежит девочка. Мужчина уточнил, что девочка в состоянии алкогольного опьянения и у нее приступ эпилепсии.

Прибывшие полицейские нашли тело 13-летней семиклассницы. На теле не выявлено внешних признаков насильственной смерти, тело направили в морг.

Ранее в Мурино задержали бомжа, который пичкал наркотиками и насиловал школьницу в отеле на Петроградке.

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