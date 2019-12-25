В Парголово пьяный водитель "Шевроле" сбил велосипедиста

От полученных травм пострадавший скончался на месте ДТП.

На 28-м километре автодороги "Парголово - Огоньки" накануне вечером, 9 мая, произошло смертельное ДТП. Выпивший водитель "Шевроле" врезался в велосипедиста. В результате случившегося владелец двухколесного транспорта погиб от полученных травм на месте аварии.

По информации Piter.tv, велосипедист ехал в попутном направлении с иномаркой без светоотражателей. Известно, что автомобилист ранее к ответственности за нарушение правил ПДД не привлекался. Началась проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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