Петербуржец вырастил в теплице 31 куст конопли

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 40-летнего петербуржца, который выращивал в теплице на своем участке коноплю. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, мужчина вырастил в теплице 31 куст конопли. Также в доме сотрудники правоохранительных органов нашли более 40 граммов высушенного и измельченного, готового к употреблению наркотика.
Теперь уголовное дело направлено в суд.
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Фото: pixabay.com
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