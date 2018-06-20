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Петербуржец вырастил в теплице 31 куст конопли
Сегодня, 16:32
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nastya960

Петербуржец вырастил в теплице 31 куст конопли

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Также дома у него нашли 40 килограммов готового наркотика.

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 40-летнего петербуржца, который выращивал в теплице на своем участке коноплю. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, мужчина вырастил в теплице 31 куст конопли. Также в доме сотрудники правоохранительных органов нашли более 40 граммов высушенного и измельченного, готового к употреблению наркотика.

Теперь уголовное дело направлено в суд.

Ранее на Piter.TV: Петербуржец выбросил с Вантового моста на лед килограмм кокаина.
Фото: pixabay.com

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Теги: конопля, наркотики, парголово, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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