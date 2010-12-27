Петербуржец выбросил с Вантового моста на лед килограмм кокаина

Скрыться от сотрудников наркополиции ему не удалось.

Почти килограмм кокаина собрали полицейские со льда Финского залива. Наркотик во время задержания выбросил 43-летний мужчина. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

По предварительным данным, 26 февраля в 20:25 на Вантовом мосту через Петровский фарватер, в районе 28-го км Западного скоростного диаметра сотрудники наркополиции остановили автомобиль Hyundai Solaris. За его рулем был 43-летний мужчина. Он выбежал из машины и выбросил на лед сверток светло-коричневого цвета размером 20 на 30 см. Экспертиза потом показала, что это кокаин.

Мужчину задержали и возбудили в его отношении уголовное дело.

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Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"