В Парголово мужчина изнасиловал свою 58-летнюю тещу

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Вечером 25 июня в полицию Выборгского района пришла 58-летняя женщина и заявила об изнасиловании. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Потерпевшая обвинила в нападении 37-летнего безработного мужа дочери. Она рассказала, что зять набросился на нее вечером 24 июня в квартире на улице Федора Абрамова.

В настоящий момент мужчина задержан. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Изнасилование".

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Фото: Piter.TV