Мужчина совратил 16-летнюю школьницу в Парголово

В полицию обратилась мать потерпевшей.

В понедельник, 2 марта, в полицию поселка Парголово обратилась 49-летняя местная жительница и заявила о развратных действия в отношении ее 16-летней дочери. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, в период с 1 июня до 1 июля 2019 года малознакомый мужчина совращал девушку.

По факту случившегося ведется проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что извращенец приставал к двум школьницам в парадной на Пионерстроя.

Фото: Piter.TV