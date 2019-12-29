Мужчина совратил 16-летнюю школьницу в Парголово

В понедельник, 2 марта, в полицию поселка Парголово обратилась 49-летняя местная жительница и заявила о развратных действия в отношении ее 16-летней дочери. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
По словам заявительницы, в период с 1 июня до 1 июля 2019 года малознакомый мужчина совращал девушку.
По факту случившегося ведется проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее мы писали, что извращенец приставал к двум школьницам в парадной на Пионерстроя.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 )