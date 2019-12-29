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Мужчина совратил 16-летнюю школьницу в Парголово
Сегодня, 9:38
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Alena_Zinovieva

Мужчина совратил 16-летнюю школьницу в Парголово

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В полицию обратилась мать потерпевшей.

В понедельник, 2 марта, в полицию поселка Парголово обратилась 49-летняя местная жительница и заявила о развратных действия в отношении ее 16-летней дочери. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, в период с 1 июня до 1 июля 2019 года малознакомый мужчина совращал девушку.

По факту случившегося ведется проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что извращенец приставал к двум школьницам в парадной на Пионерстроя.

Фото: Piter.TV

Теги: педофилия, развратные действия, совращение несовершеннолетней
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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