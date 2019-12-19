Извращенец приставал к двум школьницам в парадной на Пионерстроя

Жертвами преступника стали ученицы 7 класса.

Вечером 20 февраля в службу 112 обратилась ученица 7 класса и заявила о развратных действиях неизвестного мужчины. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам 13-летней школьницы, незнакомец приставал к ней и ее подруге, также ученицы 7 класса, в парадной дома №20 на улице Пионерстроя. Девочка смогла описать мужчину. На вид ему 40-45 лет, европейский тип лица, темные короткие волосы, носит очки. Незнакомец был одет в черную куртку и темно-синюю футболку.

Ориентировка была направлена в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Фото: Piter.TV