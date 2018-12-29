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Легковушка столкнулась с внедорожником в Парголово

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Удар был настолько сильным, что машины отбросило в разные стороны.

Вечером 25 января в поселке Парголово Выборгского района Петербурга произошла авария. По словам очевидцев, рядом с домом №3 на Рощинском переулке легковой автомобиль Hyundai Solaris столкнулся с внедорожником Renault Duster. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

Судя по всему, столкновение было сильным. На записи видно, что машины раскидало по разным сторонам дороги. Свидетели ДТП сообщают, что водители не пострадали. Полиции и скорой на месте происшествия пока нет.

Ранее мы писали, что в Ленобласти при лобовом столкновении двух иномарок пострадал младенец.

Видео: Piter.TV

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Теги: авария, дтп в парголово, легковушка столкнулась с внедорожником
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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