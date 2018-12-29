В Ленобласти при лобовом столкновении двух иномарок пострадал младенец

Авария случилась на трассе "Стрельна-Кипень-Гатчина".

В минувший четверг, 24 января, в Ленинградской области случилось ДТП, при котором пострадали мать и ее ребенок 8 месяцев. Об этом сообщает сетевое издание "Невские Новости".

Примерно в 14:30, днем, 24 января, произошло лобовое столкновение двух иномарок. Авария случилась на трассе "Стрельна-Кипень-Гатчина". В результате столкновения пострадали женщина и восьмимесячный малыш.

Как сообщают в пресс-службе ГИБДД региона, мужчина на Nissan Almera, по неизвестным причинам, выехал на полосу встречного движения. В тот момент там на Hyundai Creta ехали люди, серди которых был восьмимесячный ребенок. Автомобили столкнулись, пострадала женщина, которую госпитализировали в состоянии средней степени. Малышу помощь оказали на месте, а потом передали отцу.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"

Фото: vk.com/dorinspb