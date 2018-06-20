Огонь распространился на несколько сараев.

Днем 18 апреля в Парголово произошел пожар в дачном секторе. В сети появились фотографии с места происшествия.

Очевидцы рассказали, что загорелись сараи на улице Первого мая. Огонь охватил площадь 300 квадратных метров. Яркое пламя разгорелось на одном из земельных участков. В округе стоят деревянные дома, на которые может перекинуться огонь. На месте ЧП работает несколько пожарных расчетов. В 15:53 пожарные объявили о повышении ранга до 1-БИС.

Ранее мы писали, что в центре Петербурга горел исторический дом.

Фото: Мегаполис

Видео: Piter.TV