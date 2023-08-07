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В Пакистане пассажирский поезд сошел с рельсов

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Для проведения спасательных работ отправили вертолеты армейской авиации.

В Пакистане пассажирский поезд Hazara Express сошел с рельсов. Об этом сообщил телеканал Geo.

Инцидент произошел 6 августа в провинции Синд. По предварительной информации, с рельсов сошло от 5 до 10 вагонов поезда. Причины инцидента неизвестны. Движение поездов в провинции было остановлено.

В результате ЧП погибли не менее 30 человек. Более 80 получили ранения. Для проведения спасательных работ отправили вертолеты армейской авиации.

Ранее мы сообщали, что в Самарской области грузовик столкнулся с поездом.

Видео: YouTube / Channel 4 News

Теги: жертвы, пакистан, пострадавшие, сход поезда с рельсов
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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