Еще 39 пассажиров были ранены.

В Пакистане не менее десяти человек погибли при подрыве автобуса. Об этом рассказали местные журналисты из информационного агентства The Reuters. Трагедия произошла утром 14 июля на северо-западе страны, в в округе Верхний Кохистан. На данный момент известно, что четырьмя жертвами стали граждане Китая. Сообщается о 39 пострадавших. По сведениям от "Синьхуа", транспортное средство занималось перевозкой китайских инженеров до города Дасу. В настоящее время причины взрыва и другие обстоятельства инцидента уточняются.

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