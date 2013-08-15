В ПФР напомнили россиянам о возможности получать две пенсии одновременно

Пенсии могут начисляться как по линии фонда, так и по линии силовых ведомств.

В Пенсионном фонде России напомнили о возможности получать две пенсии одновременно. Соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства по Москве и Подмосковью.

Отмечается, что выплаты могут начисляться как по линии ПФР, так и по линии силовых ведомств. Вторая относится к бывшим военнослужащим, работникам прокуратуры, Минобороны, МВД, ФСБ и ряда других ведомств.

Вторая пенсия может быть назначена военному пенсионеру, если он достиг общеустановленного возраста и имеет необходимый страховой стаж. из сообщения ПФР

В Ведомстве уточнили, у пенсионера должно быть необходимое количество личных пенсионных коэффициентов и установление пенсии за выслугу лет, либо по инвалидности.

Ранее россиянам напомнили, что они могут получить ежемесячную доплату к пенсии, если они потеряли родственников вследствие их смерти или гибели в результате боевых действий или при исполнении служебных обязанностей. Также пенсионеры имеет право на доплату при нахождении у них на иждивении нетрудоспособных родственников.

Фото: Piter.tv