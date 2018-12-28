Бывший футболист "Зенита" выступит в шоу "ПЕСНИ" с провокационным треком

Выступление Дмитрия Гусакова можно будет увидеть 9 марта в 20:00 в эфире ТНТ.

Бывший игрок петербургского футбольного клуба "Зенит" Дмитрий Гусаков выступит в шоу "ПЕСНИ" с провокационным треком. Спортсмен будет завоевывать внимание Тимати и Басты композицией "Белый Канье".

Дмитрий тренировался в детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва "Зенит-Русь" в Петербурге до 18 лет. После он понял, что не каждому суждено стать великим футболистом и с головой погрузился в музыку. Сейчас молодой человек проводит все свое свободное время в студии. Слушателям он может быть знаком по псевдониму GOODY. В арсенале артиста есть хит "Плохой Санта", который он исполнил вместе со скандальным рэпером Пашей Техником.

Новый выпуск шоу "ПЕСНИ" выйдет в эфир телеканала ТНТ 9 марта в 20:00.

Ранее мы писали, что в шоу "ПЕСНИ" на ТНТ выступила девушка с редким заболеванием.

Фото: пресс-служба ТНТ