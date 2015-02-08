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В Отрадном местный житель попал под поезд
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В Отрадном местный житель попал под поезд

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Уточняется, что поезд был грузовым. Подробности случившегося выясняются.

В Ленобласти мужчина угодил под колеса грузового поезда. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 18 июля. 

Несчастье произошло вблизи станции Саперная ранним утром в воскресенье. Информация о состоянии пострадавшего уточняется. Причины случившегося выясняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в выходные с Финляндского вокзала пустят дополнительные электрички. В комитете напомнили о необходимости прибывать на вокзал и станцию заблаговременно, чтобы успеть приобрести билет, а также использовать маски.

Фото: Pixabay

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Категории: Новости Ленинградской области, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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