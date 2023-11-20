Его задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В Орске пьяный мужчина гулял по электропроводам между домами. Об этом сообщили в полицейском управлении города.

Инцидент произошел в ночь на 18 ноября. Житель города пытался пройти по электропроводам из пятиэтажки в соседний дом. Полиция обратилась за помощью к спасателям, чтобы те сняли мужчину. Его задержали и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.

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Видео: ВКонтакте / Служба спасения Орска