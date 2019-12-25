  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Орловскую область вернут ограничения на въезд из-за коронавируса
Сегодня, 16:49
123
MShaffter

В Орловскую область вернут ограничения на въезд из-за коронавируса

0 0

Ограничение на въезд введут с понедельника 12 октября.

В Орловской области с понедельника вводят ограничения на въезд из-за коронавируса.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков распорядился вернуть ограничения на въезд в регион из-за роста числа заболевших коронавирусом. 

Ситуация по распространению коронавирусной инфекции продолжает осложняться....именно московское направление одно из самых потенциально опасных с точки зрения распространения коронавирусной инфекции в нашем регионе.  Поэтому принято решение о возобновлении работы учетно-заградительных постов в Орловской области

Андрей Клычков, губернатор Орловской области

Санитарные учетно-заградительные  посты в круглосуточном режиме заработают на границах области на федеральных трассах с понедельника 12 октября.

Ранее:Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

Фото:pixabay

 

Теги: коронавирус орел, новости орловской области, орел новости, орловские новости
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии