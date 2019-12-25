В Орловскую область вернут ограничения на въезд из-за коронавируса

Ограничение на въезд введут с понедельника 12 октября.

В Орловской области с понедельника вводят ограничения на въезд из-за коронавируса.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков распорядился вернуть ограничения на въезд в регион из-за роста числа заболевших коронавирусом.

Ситуация по распространению коронавирусной инфекции продолжает осложняться....именно московское направление одно из самых потенциально опасных с точки зрения распространения коронавирусной инфекции в нашем регионе. Поэтому принято решение о возобновлении работы учетно-заградительных постов в Орловской области

Андрей Клычков, губернатор Орловской области

Санитарные учетно-заградительные посты в круглосуточном режиме заработают на границах области на федеральных трассах с понедельника 12 октября.

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