Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

ИЦК сообщает, что по состоянию на утро пятницы 9 октября в России официально подтверждено 12 126 новых случаев инфицирования коронавирусом в 85 регионах. Из них у 3 272 (27,0%) человек вирус протекает без клинических проявлений.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
1. Чеченская Республика 0,2%
2. Республика Тыва, Чувашская Республика, Республика Татарстан 0,4%
3. Московская область, Тульская область, Республика Башкортостан 0,5%
Распределение по субъектам
1. Москва 3701
2. Санкт-Петербург 469
3. Московская область 411
4. Ростовская область 265
5. Нижегородская область 247
6. Воронежская область 195
7. Свердловская область 191
8. Архангельская область 183
9. Ханты-Мансийский АО 175
10. Кемеровская область 168
11. Красноярский край 165
12. Ставропольский край 157
13. Волгоградская область 151
14. Ульяновская область 150
15. Ямало-Ненецкий АО 149
16. Иркутская область 146
17. Саратовская область 144
18. Мурманская область 143
19. Алтайский край 142
20. Республика Коми 135
21. Омская область 132
22. Томская область 131
23. Оренбургская область 130
24. Забайкальский край 129
25. Республика Крым 125
26. Самарская область 121
27. Удмуртская Республика 116
28. Тюменская область 112
29. Пензенская область 107
30. Республика Саха (Якутия) 107
31. Республика Алтай 103
32. Краснодарский край 102
33. Хабаровский край 101
34. Орловская область 100
35. Ленинградская область 97
36. Пермский край 96
37. Республика Бурятия 96
38. Брянская область 92
39. Челябинская область 92
40. Новосибирская область 87
41. Тверская область 86
42. Калужская область 82
43. Республика Дагестан 82
44. Приморский край 81
45. Курская область 80
46. Карачаево-Черкесская Республика 80
47. Кировская область 80
48. Белгородская область 78
49. Республика Калмыкия 78
50. Ивановская область 73
51. Ярославская область 73
52. Республика Карелия 72
53. Костромская область 70
54. Кабардино-Балкарская Республика 70
55. Калининградская область 67
56. Рязанская область 65
57. Вологодская область 65
58. Республика Хакасия 65
59. Новгородская область 61
60. Курганская область 61
61. Тамбовская область 58
62. Астраханская область 57
63. Владимирская область 56
64. Сахалинская область 56
65. Смоленская область 55
66. Республика Ингушетия 55
67. Тульская область 53
68. Амурская область 53
69. Липецкая область 52
70. Республика Мордовия 50
71. Республика Башкортостан 47
72. Магаданская область 43
73. Республика Адыгея 42
74. Республика Северная Осетия 38
75. Псковская область 37
76. Республика Тыва 36
77. Республика Марий Эл 35
78. Камчатский край 35
79. Республика Татарстан 32
80. Чувашская Республика 32
81. г.Севастополь 32
82. Еврейская АО 28
83. Чеченская Республика 6
84. Чукотский АО 4
85. Ненецкий автономный округ 2
В Российской Федерации нарастающим итогом с начала эпидемии зарегистрировано 1 272 238 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них выздоровели 1 009 421 человек (за сутки +7 092). Скончались за все время 22 257 человек (за сутки +201).
Статистика по коронавирусу на 8 октября
Фото:pixabay
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