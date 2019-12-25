Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

В России сегодня зафиксирован резкий прирост новых заболевших коронавирусом.

ИЦК сообщает, что по состоянию на утро пятницы 9 октября в России официально подтверждено 12 126 новых случаев инфицирования коронавирусом в 85 регионах. Из них у 3 272 (27,0%) человек вирус протекает без клинических проявлений.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:



1. Чеченская Республика 0,2%

2. Республика Тыва, Чувашская Республика, Республика Татарстан 0,4%

3. Московская область, Тульская область, Республика Башкортостан 0,5%

Распределение по субъектам

1. Москва 3701

2. Санкт-Петербург 469

3. Московская область 411

4. Ростовская область 265

5. Нижегородская область 247

6. Воронежская область 195

7. Свердловская область 191

8. Архангельская область 183

9. Ханты-Мансийский АО 175

10. Кемеровская область 168

11. Красноярский край 165

12. Ставропольский край 157

13. Волгоградская область 151

14. Ульяновская область 150

15. Ямало-Ненецкий АО 149

16. Иркутская область 146

17. Саратовская область 144

18. Мурманская область 143

19. Алтайский край 142

20. Республика Коми 135

21. Омская область 132

22. Томская область 131

23. Оренбургская область 130

24. Забайкальский край 129

25. Республика Крым 125

26. Самарская область 121

27. Удмуртская Республика 116

28. Тюменская область 112

29. Пензенская область 107

30. Республика Саха (Якутия) 107

31. Республика Алтай 103

32. Краснодарский край 102

33. Хабаровский край 101

34. Орловская область 100

35. Ленинградская область 97

36. Пермский край 96

37. Республика Бурятия 96

38. Брянская область 92

39. Челябинская область 92

40. Новосибирская область 87

41. Тверская область 86

42. Калужская область 82

43. Республика Дагестан 82

44. Приморский край 81

45. Курская область 80

46. Карачаево-Черкесская Республика 80

47. Кировская область 80

48. Белгородская область 78

49. Республика Калмыкия 78

50. Ивановская область 73

51. Ярославская область 73

52. Республика Карелия 72

53. Костромская область 70

54. Кабардино-Балкарская Республика 70

55. Калининградская область 67

56. Рязанская область 65

57. Вологодская область 65

58. Республика Хакасия 65

59. Новгородская область 61

60. Курганская область 61

61. Тамбовская область 58

62. Астраханская область 57

63. Владимирская область 56

64. Сахалинская область 56

65. Смоленская область 55

66. Республика Ингушетия 55

67. Тульская область 53

68. Амурская область 53

69. Липецкая область 52

70. Республика Мордовия 50

71. Республика Башкортостан 47

72. Магаданская область 43

73. Республика Адыгея 42

74. Республика Северная Осетия 38

75. Псковская область 37

76. Республика Тыва 36

77. Республика Марий Эл 35

78. Камчатский край 35

79. Республика Татарстан 32

80. Чувашская Республика 32

81. г.Севастополь 32

82. Еврейская АО 28

83. Чеченская Республика 6

84. Чукотский АО 4

85. Ненецкий автономный округ 2

В Российской Федерации нарастающим итогом с начала эпидемии зарегистрировано 1 272 238 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них выздоровели 1 009 421 человек (за сутки +7 092). Скончались за все время 22 257 человек (за сутки +201).

Статистика по коронавирусу на 8 октября

Фото:pixabay