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В Оренбургской области задержали подозреваемого в убийстве женщины

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Расчлененное тело жертвы было обнаружено 23 октября в городе Орске.

В Оренбургской области сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в убийстве 39-летней женщины. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД. 

По информации следствия, тело жертвы с признаками насильственной смерти было обнаружено накануне днем. По факту произошедшего СК возбудил уголовное дело. 

Подозреваемый в убийстве был задержан недалеко от его дома. Он уже признал свою вину.

По данным Telegram-канала SHOT, тело женщины было расчленено и спрятано в чемодан. Его обнаружили дети, гуляющие во дворе дома. Отмечается, что жертва и убийца были знакомы.

Ранее в Иваново сняли на видео десятки пакетов с трупами у морга.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации

Теги: оренбургская область, орск, убийство с расчленением
Категории: Новости России, Лента новостей,

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