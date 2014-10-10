В Ораниенбаум прибыл президент РФ

Главе государства показали Китайский дворец Екатерины II и Павильон Катальной горки.

Президент РФ Владимир Путин, работающий 11 июля в Петербурге, приехал в Ораниенбаум. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

Главе государства показали Китайский дворец Екатерины II, являющийся уникальным памятником архитектуры в стиле рококо, и Павильон Катальной горки. Отмечается, что их реставрация проводилась при поддержке ПАО "Газпром".

Владимира Путина сопровождали Министр культуры РФ Ольга Любимова, губернатор Петербурга, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. Экскурсию провел генеральный директор Государственного музея-заповедника "Петергоф" Роман Ковриков.

Напомним, после проведения ремонтных работ в Китайском дворце посетителям доступны четыре помещения: спальня в китайском стиле, туалетные и портретные залы, кабинет императрицы. Реставрация длилась с 2004 года.

Видео: пресс-служба Кремля