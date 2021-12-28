В Омской области в ДТП с микроавтобусом погиб человек, 8 пострадали

В числе пострадавших есть несовершеннолетний.

На территории Омской области в смертельной аварии при участии грузовика и микроавтобуса погиб один человек. Соответствующее заявление местным журналистам сделала пресс-служба регионального управления МВД по региону. В полиции отметили, что пострадавшими после автомобильной аварии также стали восемь человек. В настоящее время пациенты госпитализированы в больницу.

В момент автоаварии в пассажирском транспорте находились не менее 9 человек, один из которых погиб, остальные доставлены в медицинское учреждение. пресс-служба МВД по региону

Столкновения транспортных средств произошло около 10:10 часов утра (07:10 по времени Москвы) на 261-м км автомобильной трассы "Омск - Муромцево". Предварительно установлено, что у грузового автомобиля, который следовал в составе колонны из четырех большегрузов, вынесло прицеп на встречную полосу движения. В результате шофер машины допустил удар о микроавтобус. Далее, в остановившийся для оказания первой помощи пострадавшим автомобиль Lexus врезался еще один грузовик. По факту инцидента ведется уголовное дело.

Сстарший помощник прокурора Омской области Татьяна Булихова рассказала информационному агентству ТАСС о том, погибший в автоаварии - пассажир микроавтобуса. Среди пострадавших есть ребенок. Прокуратура взяла на себя контроль по расследованию дела.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости