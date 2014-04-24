В Омской области сын заживо похоронил отца

Злоумышленник подумал, что убил родственника ударом молотка по голове.

В Омской области сын заживо похоронил 80-летнего отца. Об этом говорится на официальном сайте Следственного комитета по региону. В настоящее время подозреваемый задержан. Мужчина обвиняется в том, что сначала ударил родителя по голове молотком, а после закопал пострадавшего в снегу.

Инцидент произошел 13 февраля в деревне Озерка Исилькульского района. Конфликт между родственниками возник из-за того, что отец попросил у 54-летнего сына выпить. В ответ на это сын несколько раз ударил отца молотком. Затем местный житель решил, что убил родителя. Он вынес его тело в город и закопал. После этого мужчина сообщил близким людям, что отец умер.

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Похороненного мужчину нашли около частного дома. Там же следователи обнаружили молоток, деревянную палку со следами крови. Судмедэксперты установили, что жертва погибла от переохлаждения организма. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.tv