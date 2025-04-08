Суд наложил на них штрафы на общую сумму свыше 700 тысяч рублей.

В Омской области полиция выявила 221 нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным следствия, на двух строящихся объектах Омска полицейскими были выявлены в общей сложности 26 приезжих, занимавшихся монтажом кровли. Отмечается, что у 17 из них отсутствовал патент на осуществление трудовой деятельности.

Все нарушители были привлечены полицейскими к административной ответственности. Суд наложил на них штрафы на общую сумму свыше 700 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что в Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества в сфере автострахования.

Видео: УМВД по Омской области