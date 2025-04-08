В Омской области полиция выявила 221 нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
По данным следствия, на двух строящихся объектах Омска полицейскими были выявлены в общей сложности 26 приезжих, занимавшихся монтажом кровли. Отмечается, что у 17 из них отсутствовал патент на осуществление трудовой деятельности.
Все нарушители были привлечены полицейскими к административной ответственности. Суд наложил на них штрафы на общую сумму свыше 700 тысяч рублей.
Ранее мы сообщали, что в Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества в сфере автострахования.
Видео: УМВД по Омской области
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