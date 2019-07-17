В Омской области отец-одиночка регулярно развращал своих маленьких дочерей

Мужчина один воспитывал 3 детей.

В Омской области отец насиловал дочерей 9 и 11 лет.

Региональные следственные органы СКР по Омской области сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении 37-летнего мужчины, который один воспитывал 3 детей. Следствием установлено, что отец одиночка в отношении двух старших дочерей 9 и 11 лет неоднократно совершал "насильственные действия сексуального характера".

О преступлении стало известно случайно, когда одна из девочек не рассказала о случившемся в школе. Детей изъяли из семьи, а мужчину заключили под стражу. Отец сначала не признавал свою вину, но под тяжестью улик сознался в развращении дочерей.

В настоящее время расследование завершено, в ближайшее время он предстанет перед судом. Уголовным Кодексом РФ за совершение данного преступления предусмотрено наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.

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