В Омске задержаны 11 участников ячейки запрещенной религиозной организации

Иностранцы будут выдворены из РФ.

В Омске задержаны 11 участников ячейки религиозной организации "Таблиги Джамаат", запрещенной на территории РФ. Об этом сообщили представители Центра общественных связей ФСБ России. По данным силового ведомства, операция проводилась при участии регионального управления Росгвардии.

В отношении трех задержанных возбуждено уголовное дело по частям 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ. У них изъято значительное количество запрещенной литературы. Иностранные граждане, принимавшие участие в деятельности экстремистской ячейки, будут выдворены в страны исхода. пресс-служба ФСБ РФ

Чиновники отметили, что россияне и выходцы из Центральной Азии осуществляли конспиративные встречи, на которых велась проповедническая деятельность и распространялась запрещенная экстремистская идеология. Подозреваемые использовали для этого специализированную литературу и другие материалы.

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Фото: Piter.tv