Террористическая акция готовилась в Барнауле.

ФСБ задержала украинского националиста, планировавшего подрыв мечети. Об этом рассказали представители спецслужб. По данным силового ведомства, сторонник Киева по указанию кураторов готовился совершить акцию "прямого действия" в Барнауле.

В рамках уголовного дела по статье "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности" пресечена деятельность сторонника украинской националистической организации "Этническое национальное объединение" (ЭНО). сообщение ФСБ РФ

В РФ полагают, что ЭНО создана для того, чтобы координировать националистов из Украины, России и Белоруссии в действиях, касающихся представителей неславянской внешности и органов государственной власти. Подозреваемый - 2000 года рождения. Он должен был совершить теракт, направленный на устрашение местного населения, в частности - мусульман и выходцев из Центральной Азии. Во время обысков у мужчины была изъята взрывчатка, экстремистские материалы и инструкции по созданию бомбы. В настоящее время задержанный признался в своих планах. Он отметил, что получил задание в начале марта подобрать подходящие объекты для атак.

ФСБ предотвратила подготовку теракта сторонником ИГ в Тверской области.

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