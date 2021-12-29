В Омске мужчина изнасиловал 15-летнюю девочку и спрятался от полиции на березе

Мать несовершеннолетней была на работе, пока ее сожитель находился с дочерью в квартире.

В Омске задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании своей 15-летней падчерицы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СК России.

По версии следствия, омич в ночь на 13 января изнасиловал дочь женщины, с которой сожительствовал, пока та была на работе. Утром девочка все рассказала матери. Она вызвала полицейских.

Приехавшие по вызову сотрудники полиции обнаружили подозреваемого в неадекватном состоянии сидевшим на дереве на соседней улице. Подозреваемый – 38-летний мужчина, ранее восемь раз судимый за кражи чужого имущества. из сообщения СУ СКР по Омской области

Потерпевшую доставили в медицинское учреждение.

Возбуждено уголовное дело по факту изнасилования несовершеннолетней.

Ранее в Ленобласти толпа школьников издевалась над девочкой-сиротой.

Видео: Telegram/SHOT