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В Ленобласти толпа школьников издевалась над девочкой-сиротой

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Произошедшим заинтересовался Следственный комитет.

В Ленинградской области группа школьников избила девочку-сироту. Сообщение об этом появилось в одном из сообществ социальной сети ВКонтакте. 

Инцидентом, который произошел в городе Никольское, заинтересовался Следственный комитет. На кадрах опубликованного ролика можно увидеть, как несколько детей издеваются над девочкой, высказывая в ее адрес, что ее никто не защитит. Ей удается вырваться, но ее догоняют, а затем избивают.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области незамедлительно инициирована доследственная проверка и осуществлен выезд на место происшествия.

из сообщения СУ СКР по Ленобласти

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ЧП, а также участники события. Проверку также начали и в аппарате уполномоченного по правам ребенка в ЛО.

Ранее петербурженка получила отравление после употребления таблеток и пива.

Видео: VK / Никольское.NET - группа города Никольское

Теги: драка детей, избиение сироты, ленобласть, никольское, сирота
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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