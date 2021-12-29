В Ленобласти толпа школьников издевалась над девочкой-сиротой

Произошедшим заинтересовался Следственный комитет.

В Ленинградской области группа школьников избила девочку-сироту. Сообщение об этом появилось в одном из сообществ социальной сети ВКонтакте.

Инцидентом, который произошел в городе Никольское, заинтересовался Следственный комитет. На кадрах опубликованного ролика можно увидеть, как несколько детей издеваются над девочкой, высказывая в ее адрес, что ее никто не защитит. Ей удается вырваться, но ее догоняют, а затем избивают.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ленинградской области незамедлительно инициирована доследственная проверка и осуществлен выезд на место происшествия. из сообщения СУ СКР по Ленобласти

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ЧП, а также участники события. Проверку также начали и в аппарате уполномоченного по правам ребенка в ЛО.

Ранее петербурженка получила отравление после употребления таблеток и пива.

Видео: VK / Никольское.NET - группа города Никольское