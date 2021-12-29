Петербурженка получила отравление после употребления таблеток и пива

В Петербурге 18-летняя девушка получила отравление после употребления таблеток и пива. Об этом стало известно Piter.tv.
В полицию обратился ее молодой человек, который сообщил, что не может попасть в квартиру из-за неработающего домофона.
По прибытию установлено, что девушка длительное время злоупотребляет алкоголем, находится в депрессии. Она выпила около 30 таблеток, 1,5 литра пива. Девушку забрала скорая помощь. Проводится проверка.
Также в Петербурге 3-летний ребенок отравился витаминами В3.
Фото: pexels
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