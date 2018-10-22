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22 октября, 11:49
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Rybka123
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Видео: Из-за пожара в омской школе эвакуировали 520 человек

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Возгорание привело к сильному задымлению первого этажа.

В понедельник, 22 октября, в омской школе номер 44 произошел пожар. Видео с места происшествия очевидцы опубликовали в группе "ЧП Омск".

По информации местного МЧС, из здания образовательного учреждения было эвакуировано 520 человек. На место происшествия прибыла бригада из 20 спасателей и 5 единиц спецтехники. Огонь полностью ликвидировали за 23 минуты. В ведомстве сообщили, что причиной пожара стал мусор в туалете школы. Возгорание привело к сильному задымлению первого этажа, однако благодаря грамотной эвакуации никто из находившихся в учебном заведении не пострадал.

Раннее на Piter.TV: Появилось видео крушения поезда на Тайвани, в результате которго погибло 22 человека

Видео: группа "ЧП Омск"

Теги: омск , пожар
Категории: Происшествия Новости России Лента новостей

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