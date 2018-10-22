Видео: Из-за пожара в омской школе эвакуировали 520 человек

Возгорание привело к сильному задымлению первого этажа.

В понедельник, 22 октября, в омской школе номер 44 произошел пожар. Видео с места происшествия очевидцы опубликовали в группе "ЧП Омск".

По информации местного МЧС, из здания образовательного учреждения было эвакуировано 520 человек. На место происшествия прибыла бригада из 20 спасателей и 5 единиц спецтехники. Огонь полностью ликвидировали за 23 минуты. В ведомстве сообщили, что причиной пожара стал мусор в туалете школы. Возгорание привело к сильному задымлению первого этажа, однако благодаря грамотной эвакуации никто из находившихся в учебном заведении не пострадал.

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Видео: группа "ЧП Омск"