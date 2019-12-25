В Ольгино и Семи Лугах проведут экологическое обследование

В среду, 16 июня, в Петербурге во втором чтении была принята поправка в закон "О перечне участков территорий, в отношении которых предполагается провести комплексные экологические обследования".
Депутат партии "Единая Россия" Александр Ходосок предложил обследовать 206 квадратных метров местности Семи Лугов. Ранее в поправках была прописан только земельный участок в Ольгино, куда из Коломяг планируют перевезти Асфальтобетонный завод №1 – его включили по предложению депутатов Надежды Тихоновой и Марии Щербаковой.
Ранее мы писали, что в центре Петербурга закрыли ресторан за нарушение антикоронавирусных требований.
Фото: Википедия
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