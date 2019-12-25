В Ольгино и Семи Лугах проведут экологическое обследование

В ЗакСе приняли закон "О перечне участков территорий, в отношении которых предполагается провести комплексные экологические обследования"

В среду, 16 июня, в Петербурге во втором чтении была принята поправка в закон "О перечне участков территорий, в отношении которых предполагается провести комплексные экологические обследования".

Депутат партии "Единая Россия" Александр Ходосок предложил обследовать 206 квадратных метров местности Семи Лугов. Ранее в поправках была прописан только земельный участок в Ольгино, куда из Коломяг планируют перевезти Асфальтобетонный завод №1 – его включили по предложению депутатов Надежды Тихоновой и Марии Щербаковой.

Ранее мы писали, что в центре Петербурга закрыли ресторан за нарушение антикоронавирусных требований.

Фото: Википедия