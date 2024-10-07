В ходе преследования инспекторы остановили водителя и задержали.

В Одинцове задержали подозреваемого в угоне поливомоечной машины и краже одежды. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, полицейские задержали иностранного гражданина. Отмечается, что злоумышленник проник на территорию строительной организации в Одинцове, воспользовался отсутствием охраны и угнал поливомоечную машину. Стоимость ущерба оценили в более 8 млн рублей.

В ходе преследования инспекторы остановили водителя и задержали. Возбуждено уголовное дело. Также в отношении задержанного расследуется уголовное дело по делу о хищении одежды из частного дома.

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Видео: Telegram / МВД МЕДИА