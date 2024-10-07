  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:43
115
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Одинцове задержали подозреваемого в угоне поливомоечной машины и краже одежды

0 0

В ходе преследования инспекторы остановили водителя и задержали.

В Одинцове задержали подозреваемого в угоне поливомоечной машины и краже одежды. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, полицейские задержали иностранного гражданина. Отмечается, что злоумышленник проник на территорию строительной организации в Одинцове, воспользовался отсутствием охраны и угнал поливомоечную машину. Стоимость ущерба оценили в более 8 млн рублей.

В ходе преследования инспекторы остановили водителя и задержали. Возбуждено уголовное дело. Также в отношении задержанного расследуется уголовное дело по делу о хищении одежды из частного дома.

Ранее мы сообщали, что среди работников двух вокзалов в Казани выявили нелегальных мигрантов.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: ирина волк, мвд россии, одинцово, поливомоечная техника, угол
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии