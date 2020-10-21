В Одесской области подожгли редакцию местного СМИ

Это второй случай нападения на издание "Альтернатива.орг".

В Одесской области Украины подожгли редакцию местного СМИ. Об этом на собственной странице на Facebook рассказал глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко. Он уточнил, что инцидент произошел в ночь на 21 октября с офисом издания "Альтернатива.орг" в Овидиополе.

Это уже второе преступление, совершенное против местного независимого медиа в течение недели. В субботу, 17 октября, главного редактора "Альтернативы" Романа Варшанидзе избили трое неизвестных во время съемок Сергей Томиленко, глава Национального союза журналистов Украины

По словам эксперта, свидетели видели, что двое неизвестных мужчин разбили окно офиса, а после бросили в помещение бутылку с зажигательной смесью. Пламя охватило мебель и пол. Офисная техника не пострадала. Союз журналистов отметил, что осуждает такие действия. Он выступает против запугивания медиа и призывает правоохранительные органы расследовать данное происшествие.

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Видео: YouTube / Alternatyva