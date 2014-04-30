Полицейские задержали более 50 человек.

В Одессе ЛГБТ-марш завершился столкновениями радикалов с полицией. Об этом информирует пресс-служба Национальной полиции Одесской области.

Инцидент произошел 28 августа в ходе "Марша равенства". По данным ведомства, примерно через 20 минут после окончания мероприятия "группа провокаторов" атаковала сотрудников правоохранительных органов и применила против них слезоточивый газ.

В результате ЧП пострадали около 30 полицейских. Им была оказана медпомощь на месте. В ходе беспорядков задержаны более 50 человек.

Следователи Одессы возбудили уголовное дело по статьям об угрозе или насилии относительно работника правоохранительного органа, о массовых беспорядках, а также о хулиганстве.

Ранее организаторы ЛГБТ-фестиваля "Бок о бок" обратились в ЕСПЧ из-за срыва кинопоказов в 2020 году.

Видео: Youtube / Поліція Одещини

