На ОЖД погрузили 78,1 млн тонн грузов с начала года

С начала 2021 года на ОЖД погрузили 78,1 млн тонн грузов. Это на 1,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.
- железная руда – 19,7 млн тонн (-0,6%);
- строительные грузы – 19,3 млн тонн (-4,6%);
- удобрения – 16,4 млн тонн (+10,9%);
- нефть и нефтепродукты – 8 млн тонн (+4,5%);
- лесные грузы – 3,2 млн тонн (-3%);
- химикаты и сода – 1 млн тонн (-5,4%);
- цемент – 828,2 тыс. тонн (+4,8%);
- лом чермета – 302,6 тыс. тонн (+20,5%);
- зерно – 90,8 тыс. тонн (+10%).
За сентябрь на ОЖД погрузили 8,5 млн тонн грузов (-5,2% к сентябрю 2020 года).
Также за 9 месяцев по Октябрьской магистрали перевезли 109 млн пассажиров.
Фото: ОЖД
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все