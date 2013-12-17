На ОЖД погрузили 78,1 млн тонн грузов с начала года

За сентябрь на ОЖД погрузили 8,5 млн тонн грузов.

С начала 2021 года на ОЖД погрузили 78,1 млн тонн грузов. Это на 1,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба ОЖД.

- железная руда – 19,7 млн тонн (-0,6%);

- строительные грузы – 19,3 млн тонн (-4,6%);

- удобрения – 16,4 млн тонн (+10,9%);

- нефть и нефтепродукты – 8 млн тонн (+4,5%);

- лесные грузы – 3,2 млн тонн (-3%);

- химикаты и сода – 1 млн тонн (-5,4%);

- цемент – 828,2 тыс. тонн (+4,8%);

- лом чермета – 302,6 тыс. тонн (+20,5%);

- зерно – 90,8 тыс. тонн (+10%).

За сентябрь на ОЖД погрузили 8,5 млн тонн грузов (-5,2% к сентябрю 2020 года).

Также за 9 месяцев по Октябрьской магистрали перевезли 109 млн пассажиров.

Фото: ОЖД