В ООН заявили об угрозе политической стабильности Йемена

Халед Хиари оценил воздушные атаки США и Британии по хуситам.

Удары американцев и их международных союзников по целям в Йемене, а также ответные атаки со стороны хуситов угрожают политической стабильности в стране. Такое мнение огласил в рамках выступления на заседании Совета по безопасности при Всемирной организации помощник генерального секретаря Антониу Гутерриша Халид Хиари. Эксперт заметил, что мировая общественность становится свидетелем цикла насильственных действий, которые подвергают значительному риску политическую безопасность.

...Грозит экономическими и гуманитарными последствиями в Йемене и регионе. Недавние гуманитарные улучшения в конфликте хрупки и могут запросто сойти на нет, если будут дальнейшие инциденты. Халид Хиари, помощник генсека ООН

ООН на заседании по Белгороду призвала не наносить ударов по городам.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций