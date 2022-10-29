Стефан Дюжаррик рассказал о мониторинге ситуации на Черном море.

В ООН заявили о возможности преодоления сложностей на пути к продлению зерновой сделки. Соответствующей информацией с журналистами во время регулярного брифинга поделился официальный представитель генерального секретаря Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Эксперт пояснил, что генсек видит трудности по реализации договоренностей, возникающие при экспорте зерна и удобрений с украинской территории.

Первоначальная продолжительность договоренностей об облегчении экспорта зерна и удобрений с Украины составляет 120 дней. Они могут быть продлены автоматически 19 ноября, если у сторон не будет возражений Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Эксперт добавил, что генеральный секретариат ООН призывает все стороны международного соглашения предпринять все усилия для продления договоренностей и реализации обеих их частей документа в полной мере.

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Фото и видео: Организация Объединенных Наций