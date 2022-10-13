В ООН заявили, что ситуация вокруг Запорожской АЭС развивается в неверном направлении

Стефан Дюжаррик рассказал об увеличении количества боестолкновений около АЭС в регионе.

В ООН заявили, что ситуация вокруг Запорожской атомной электростанции развивается в неверном направлении. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами упомянул официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутериша. По словам Стефана Дюжаррика, в регионе фиксируется рост боевых столкновений.

Будем честны, с того момента как генеральный секретарь и другие говорили о зоне безопасности, мы, фактически, движемся в неверном направлении. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что недавно генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встречался в Петербурге с президентом России Владимиром Путиным. Иностранец заметил, что важно сохранять контакты с российским руководством по чрезвычайно важным с точки зрения обеспечения глобальной безопасности атомной энергетики, включая и ЗАЭС.

Лавров заявил о важности ООН.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций