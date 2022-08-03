В ООН заявили, что придерживаются политики "одного Китая"

Стефан Дюжаррик прокомментировал визит Нэнси Пелоси на Тайвань.

В Организации объединенных Наций заявили о том, что придерживаются политики "одного Китая". Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами сделал официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик. Эксперта попросили прокомментировать отношение Женевы к рабочему визиту спикера от американской Палаты представителей Нэнси Пелоси, которая прибыла на Тайвань.

Политика ООН по этому вопросу следующая: мы руководствуемся резолюцией ГА 2758 от 1971 года по Китаю. Стефан Дюжаррик, пресс-секретаря генсека ООН

Стоит уточнить, что в данных международных документах говорится о том, что Генеральная Ассамблея ООН признает представителей правительства Китая единственными законными делегатами КНР в островном объединении. При этом Пекин является одним из постоянных членов Совета Безопасности Всемирной организации.

Пелоси: делегация США намерена подтвердить приверженность поддержке Тайваня.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций