В ООН заявили, что не могут оказать надлежащую помощь палестинцам на севере Газы

Стефан Дюжаррик оценил помощь ОАЭ по палестинскому анклаву.

ООН не может оказывать надлежащую помощь палестинцам, которые остаются на севере сектора Газа. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Нью-Йорке в сделал официальный представитель генсека Всемирной организации Стефан Дюжаррик. Эксперт пояснил, что приветствуется любая помощь всех стран мира для нуждающихся в регионе Ближнего Востока. В частности, сейчас власти ОАЭ формируют территорию полевого госпиталя на 150 коек для пациентов.

Мы не можем предоставлять услуги, которые хотим предоставить тем, кто остается на севере Газы. Некоторые наши сотрудники остались, но у нас нет доступа, которого мы бы хотели. Стефна Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

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Фото и видео: Организация Объединенных Наций