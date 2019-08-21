В ООН заявили, что гражданская инфраструктура не должна быть целью атак

Стефан Дюжаррик рассказал о том, что стороны конфликта должны предотвратить подобные обстрелы.

В ООН заявили, что гражданская инфраструктура и гражданские лица не должны быть целью атак в ходе украинского конфликта или других мировых противостояний. Соответствующее заявление сделал официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша в ходе регулярного бриыинга с журналистами в Нью-Йорке. Чиновник пояснил, что ракетные обстрелы города Донецка, которые произошли 5 и 6 декабря, привели к повреждению офисов гуманитарных организаций и жертвам среди мирного населения. Стефан Дюжаррик подчеркнул, что такого быть не должно.

Наши коллеги в гуманитарной сфере сообщают, что офисы не менее двух неправительственных гуманитарных организаций были обстреляны при атаке по центру Донецка на территории, которая находится под контролем России. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

В ООН считают, что стороны конфликта должны предприниматься все усилия для того, чтобы избежать подобного. При этом Стефан Дюжаррик заявил прессе о том, что ООН не может установить того, кто осуществил обстрелы.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

