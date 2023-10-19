В ООН сообщили, что на момент удара больница Аль-Ахли была переполнена

Мартин Гриффитс заметил, что в регионе наблюдается коллапс в сфере здравоохранения.

Больница Аль-Ахли, расположенная на территории Сектора Газа, была переполнена на момент удара, а массовая эвакуация пациентов заранее была невозможна. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании Совета безопасности по урегулированию ближневосточного вопроса сделал заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс. Он напомнил, чтодо воздушного удара объект оставался полностью работоспособен. Специалист заметил, что в больнице находилось много детей и женщин.

Эвакуация многих пациентов была просто невозможна из-за <...> критического состояния многих пациентов, а также нехватки машин скорой помощи, персонала и возможностей остальной части системы здравоохранения. Мартин Гриффитс, замгенсека ООН

Эксперт подчеркнул, что разрушение госпиталя оказало дополнительное давление на местную систему здравоохранения, которая сейчас и так остается на грани коллапса. Тепрь же палестинский анклав лишился госпиталя, который до момента текущей эскалации в регионе могла принимать свыше 45 тысяч пациентов ежегодно.

Замгенсека ООН рассказал о последствиях разрушений на Каховской ГЭС.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций