В ООН считают маршруты поставок по зерновой сделке коммерческим вопросом

Фархан Хак оценил вопрос коммерциализации поставок зерна из Украины.

Изначальные маршруты поставок зерна и продовольствия по зерновой сделке необязательно соответствовали конечным пунктам назначения, так как речь идет о вопросе коммерческих транзакций. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире Всемирной организации в Нью-Йорке сделал заместитель официального представителя генерального секретаря Фархан Хак. Чиновник ответил на вопрос СМИ о том, почему только часть украинского зерна шла развивающимся странам, несмотря на существующие договоренности.

Первоначальные пункты назначения необязательно указывают, куда в итоге идет продовольствие. Иногда они отправляются в европейский регион для переработки, а затем следуют в другие страны. Это коммерческие транзакции. Это часть регулярного процесса. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

Эксперт добавил, что для мировых рынков важность открытия этих путей заключается в поддержании низкого уровня глобальных цен на продовольствие.

ООН продолжит работать над обеспечением экспорта российского продовольствия и удобрений.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций