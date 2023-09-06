В ООН считают маршруты поставок по зерновой сделке коммерческим вопросом

Изначальные маршруты поставок зерна и продовольствия по зерновой сделке необязательно соответствовали конечным пунктам назначения, так как речь идет о вопросе коммерческих транзакций. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире Всемирной организации в Нью-Йорке сделал заместитель официального представителя генерального секретаря Фархан Хак. Чиновник ответил на вопрос СМИ о том, почему только часть украинского зерна шла развивающимся странам, несмотря на существующие договоренности.
Первоначальные пункты назначения необязательно указывают, куда в итоге идет продовольствие. Иногда они отправляются в европейский регион для переработки, а затем следуют в другие страны. Это коммерческие транзакции. Это часть регулярного процесса.
Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН
Эксперт добавил, что для мировых рынков важность открытия этих путей заключается в поддержании низкого уровня глобальных цен на продовольствие.
ООН продолжит работать над обеспечением экспорта российского продовольствия и удобрений.
Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
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