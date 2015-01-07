В ООН прокомментировали предложение отправить в Карабах миссию организации

Стефан Дюжаррик прокомментировал призыв Арарата Мирзояна.

Отправить миротворческую миссию ООН в Нагорный Карабах, к чему на заседании Совета Безопасности призвал армянский министр по иностранным делам Арарат Мирзоян, можно только по решению Совбеза. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в сделал официальный представитель генерального секретаря Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик.

Решения о любых миротворческих миссиях принимаются Советом Безопасности ООН. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Напомним, что на одном из мероприятий Совета Безопасности ООН по ситуации в Нагорном Карабахе, которое состоялось в четверг, руководитель внешнеполитического ведомства Армении заявил коллегам, что миру необходимо создать возможность того, чтобы под мандатом ООН миротворческие силы обеспечивали стабильность и безопасность на территории конфликта.

В ООН заявили, что Гутерриш сохраняет решимость восстановить зерновую сделку.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций