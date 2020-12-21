В ООН прокомментировали обстрелы гражданских лиц во время эвакуации в Херсонской области

Стефан Дюжаррик прокомментировал обстрелы в Херсонской области.

Целенаправленные обстрелы гражданских лиц и мирной инфраструктуры противоречат международному гуманитарному праву, а гуманитарную помощь должны получить все пострадавшие от прорыва дамбы Каховской гидроэлектростанции. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире ООН сделал официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Таким образом чиновник ответил на вопрос корреспондентов оценил сведения по поводу стрельбы во время эвакуации жителей на территории Херсонской области.

Все люди, пострадавшие от уничтожения дамбы, должны получить помощь независимо от того, находятся ли они на территориях под контролем властей Украины или российских военных. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

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Фото и видео: YouTube / организация Объединенных Наций