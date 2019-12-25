В ООН призвали расследовать удары ВСУ по мирному населению в России

Военный комиссар Тюрк указал, что украинские атаки на гражданских лиц могут квалифицироваться как военные преступления.

Виновных в атаках Вооруженных сил Украины, жертвами которых стали мирные граждане РФ, необходимо привлечь к ответственности. С таким заявлением выступил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк.

Он выразил обеспокоенность по поводу сообщений об украинских атаках, в результате которых погибли мирные жители на территории России. Гражданское население строго защищено законами войны и никогда не должно подвергаться нападениям, напомнил представитель ООН.

Тюрк подчеркнул, что предполагаемые нарушения требуют тщательного международного расследования, ведь преднамеренные нападения на гражданское население могут быть расценены как военные преступления.

Ранее мы сообщали, что при атаке БПЛА в Херсонской области погибли отец 13 детей и его дочь.

Фото: Magnific (носит иллюстративный характер)