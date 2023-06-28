В ООН призвали США соблюдать обязательства в связи с преследованием ФБР дипломатов РФ

Фархан Хак оценил выступление Марии Заболоцкой в Комитете ООН по сношениям со страной пребывания.

Всемирная организация призывает США соблюдать обязательства принимающей страны в связи с сообщениями об оказании американскими спецслужбами психологического давления на сотрудников российского постоянного представительства при ООН. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге со СМИ от 27 июня сделал заместитель официального представителя генерального секретаря Антониу Гутерриша Фархан Хак.

Я бы хотел подчеркнуть, что мы находимся в постоянном контакте с США как с принимающей стороной. Мы призываем принимающую сторону придерживаться всех своих обязательств в отношении иностранных делегаций. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

Напомним, что заместитель постоянного представителя России ри ООН Мария Заболоцкая в понедельник 26 июня на заседании Комитета по сношениям со страной пребывания, заявила о том, что спецслужбы США оказывают психологическое давление на российских дипломатов. Она добавила, что власти США целенаправленно применяют целый комплекс мер и ограничений, направленных на снижение эффективности взаимодействия представителей РФ с ООН.

В ООН заявили, что Гутерриш не контактировал с Москвой в связи с недавней ситуацией.

Фото и видео: YouTube Организация Объединенных Наций