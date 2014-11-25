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В ООН обеспокоены ситуацией на переговорах между Россией и США по ДСНВ

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Стефан Дюжаррик напомнил, что дата консультаций изменена.

В ООН обеспокоены ситуацией на переговорах между Россией и США по ДСНВ (Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных видов вооружений). Соответствующее заявление перед журналистами сделал официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Пресса попросила прокомментировать специалиста данные о том, что российско-американские контакты по теме перенесены. Мероприятие должно было пройти с 29 ноября по 6 декабря в Катаре, но сроки изменены по инициативе Москвы.

Я видел сообщения об этом. Мы, очевидно, выражаем обеспокоенность общим направлением движения переговоров о разоружении в последнее время. Оно идет в противоположном направлении, чем хотелось бы.

Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

Теги: дснв, оон, снв-3, стефан дюжаррик
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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