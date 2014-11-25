Стефан Дюжаррик напомнил, что дата консультаций изменена.

В ООН обеспокоены ситуацией на переговорах между Россией и США по ДСНВ (Договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных видов вооружений). Соответствующее заявление перед журналистами сделал официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик. Пресса попросила прокомментировать специалиста данные о том, что российско-американские контакты по теме перенесены. Мероприятие должно было пройти с 29 ноября по 6 декабря в Катаре, но сроки изменены по инициативе Москвы.

Я видел сообщения об этом. Мы, очевидно, выражаем обеспокоенность общим направлением движения переговоров о разоружении в последнее время. Оно идет в противоположном направлении, чем хотелось бы. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Бербок предложила создать механизм ООН для расследования нарушений прав человека в Иране.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций