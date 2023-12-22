В ООН не знают, когда удастся увеличить объем гуманитарных поставок в Газу

Стефан Дюжаррик рассказал о назначении старшим координатором ООН по вопросам реконструкции и гуманитарным вопросам, касающимся сектора Газа Сигриду Кагбыло.

Стефан Дюжаррик не назвал дату, к которой Всемирная организация планирует реализовать планы по увеличению гуманитарных поставок в сектор Газа. Журналисты в рамках регулярного брифинга в штаб-квартире ООН задали вопрос официальному представителю генерального секретаря Антониу Гутерриша Стефану Дюжаррику о том, когда именно поставки в палестинский анклав будут расширены. Эксперт объяснил прессе, что в регионе Ближнего Востока по-прежнему сохраняются определенные препятствия в сфере проверок грузов и ведутся боевые действия.

Одной из целью назначения Сигрид Кагбыло увеличить гуманитарные поставки в Газу и разработать специальный механизм. Если бы я назвал вам конкретную дату, это было бы очень глупо с моей стороны. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Организаций