  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:34
113
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В ООН не знают, когда удастся увеличить объем гуманитарных поставок в Газу

0 0

Стефан Дюжаррик рассказал о назначении старшим координатором ООН по вопросам реконструкции и гуманитарным вопросам, касающимся сектора Газа Сигриду Кагбыло.

Стефан Дюжаррик не назвал дату, к которой Всемирная организация планирует реализовать планы по увеличению гуманитарных поставок в сектор Газа. Журналисты в рамках регулярного брифинга в штаб-квартире ООН задали вопрос официальному представителю генерального секретаря Антониу Гутерриша Стефану Дюжаррику о том, когда именно поставки в палестинский анклав будут расширены. Эксперт объяснил прессе, что в регионе Ближнего Востока по-прежнему сохраняются определенные препятствия в сфере проверок грузов и ведутся боевые действия.

Одной из целью назначения Сигрид Кагбыло увеличить гуманитарные поставки в Газу и разработать специальный механизм. Если бы я назвал вам конкретную дату, это было бы очень глупо с моей стороны.

Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

ООН призывает к деэскалации на Корейском полуострове в свете военных испытаний КНДР.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Организаций

Теги: гуманитарная помощь, оон, сектор газа, стефан дюжаррик
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии