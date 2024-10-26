Фархан Хак оценил встречу Путина и Гутерриша на полях саммита в Казани.

Всемирная организация считает, что саммит БРИКС в Казани стал одной из ключевых международных встреч. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в штаб-квартире в Нью-Йорке от 25 октября сделал заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша Фархан Хак. Иностранный чиновник признал факт того, что работа участников мероприятия жизненно важна для ООН. Таким образом спикер прокомментировал рабочий визит Гутерриша в Россию.

Я уже на протяжении нескольких дней объяснял, почему он считал важным принять участие в саммите БРИКС. Речь идет об одном из важнейших саммитов с крупным числом стран-участниц, работа которых имеет жизненно важное значение для деятельности организации. Фархан Хак, зампресс-секретаря генсека ООН

При этом представитель генсека раскритиковал позицию коллективного Запада, который оказался недоволен визитом Антониу Гурерриша на мероприятие, организованное на территории России. В частности, там генсек встретился с президентом Владимиром Путиным, с которым обсуждался вопрос украинского кризиса. Фархан Хак заметил, что контакты с руководством Кремля приближают завершение регионального кризиса. Однако эксперт отказался прямо говорить о конкретных результатах встречи.

В офисе генсека ООН отметили важность БРИКС.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций